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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde Kızılay gönüllüleri afetlere hazırlanıyor

AA

Kırklareli'nde Kızılay gönüllüleri afetlere hazırlanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Türk Kızılay gönüllüleri, Istranca Dağları eteklerindeki Doğa Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kamplarda afetlere hazırlanıyor.

30 gönüllünün katılımı ile 3 gün süren kampta afet malzemelerinin tanıtımı, çadır kurma, ormanlık alanda doğal afetlerde yapılması gerekenler gibi konularda bilgi verildi.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü gençleri en iyi şekilde afetlere karşı eğittiklerini söyledi.

Çok faydalı bir kamp olduğunu ifade eden Göç, "Onursal başkanımız cumhurbaşkanımız, gençlere ve gençliğe verdiği önemle, biz de ondan aldığımız ödevle 154 yıllık kurum hafızası ve kabiliyetimizle yeni nesilleri eğitimi için çok önem veriyoruz. Afet liderlerimizi eğiterek topluma kazandırmış olacağız." dedi.

Eğitimler ile profesyonel ekiplere destek olabilecek gönüllüler yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatan Göç, arama kurtarma ve ilk yardım konusunda uzmanlaşmış bir kadro oluşacağını kaydetti.

Göç, kamptaki gönüllülerin, eğitimlerin yanında sahipsiz hayvanlar için yapacakları beslenme odaklarını da sokaklara bırakacaklarını dile getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay ise tüm gençleri Istranca Dağları eteklerindeki Doğa Eğitim Merkezine davet etti.

Kızılay gönüllüsü Çağrı Yıldırım da eğitimler sayesinde afetlerde daha profesyonel hareket edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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