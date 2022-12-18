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Trakya'daki TSO başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gazla ilgili açıklamalarını değerlendirdi

AA

Trakya'daki TSO başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gazla ilgili açıklamalarını değerlendirdi

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Trakya'nın doğal gazda dağıtım merkezi haline geleceği" yönündeki açıklaması Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ndeki "Özellikle Trakya doğal gazda, LNG'de bir hub (merkez) haline gelecek." açıklamasını değerlendiren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine, Trakya'ya son yıllarda yapılan enerji yatırımlarının bölgeye katma değer sağladığını söyledi.

Türkiye'nin kendi enerjisini üretme konusunda dev adımlar attığını belirten Irmak, Trakya'da yapılan yatırımların bu alanda öne çıktığına dikkati çekti.

Trakya'nın enerji alanında "parlayan yıldız" olmaya başladığını dile getiren Irmak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Trakya'ya gösterdiği teveccüh bizleri mutlu ediyor. Enerji konusu günümüz ve gelecek yıllar açısından çok stratejik bir konu. Türkiye'nin enerji alanında yaptığı çalışmaların hatırı sayılır bir bölümünün Trakya'da olması bölge ekonomisi açısından çok kıymetli. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi oldu. Bu gerçekten göğsümüzü kabartan bir yatırım oldu."

Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının Trakya'da heyecan yarattığını söyledi.

Türkiye'nin artık her alanda olduğu gibi yer altı kaynaklarıyla da ön plana çıkmaya başladığını vurgulayan Ilık, bölgenin bu anlamda stratejik öneme kavuşacağını ifade etti.

"Trakya'nın doğal gazda, LNG'de bir hub haline gelecek olması"nın önemine işaret eden Ilık, şöyle devam etti:

"Son 5 yıldır bölgemiz çok fazla yabancı yatırımcıyı çekmişti. Bu süreçte de yaklaşık 3 yıldır Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bazı araştırmalar yapıyordu. Bu araştırmalardan bir malumatımız yoktu ama şimdi Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle bu çalışmaların önemini bir kez daha anladık. Trakya yatırımcı cenneti olma yolunda ilerliyor, şaha kalkmış durumda hatta. Bölgemizin toprakları, emlak değerleri, hepsi çarpan etkisi yapma yolunda ilerliyor.

Trakya'nın Avrupa'ya çok yakın olmasının ve ulaşım ağlarının avantaj oluşturduğunu vurgulayan Ilık, "Ülkemizin uluslararası arenadaki katma değerinin daha da arttığını, Avrupa'nın artık bizimle iyi geçinmek zorunda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "Olumlu yansımalarını göreceğiz"

Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Trakya'nın Avrupa'ya yakın olmasının önemine işaret etti.

Özellikle Tekirdağ'ın son yıllarda sanayi üretim kapasitesinin hızla arttığının altını çizen Günay, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Türkiye ortalamasının üzerinde teknolojik alt yapıya sahip olması dolayısıyla, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Özellikle Trakya doğal gazda, LNG'de bir hub haline gelecek' sözleri, bölgemizin öneminin artarak devam ettiğinin en somut göstergesidir. Bunun olumlu yansımalarını hem Trakya hem de Türkiye nezdinde göreceğiz. Silivri'deki tesisin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Söz konusu tesisin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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