Kırklareli Emniyet Müdürü Çengeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çengeloğlu, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Çengeloğlu haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçti.

AA ekibini çalışmalarından dolayı tebrik eden Çengeloğlu, fotoğrafların çok güzel olduğunu kaydetti.

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