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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Asilbeyli köyünü ziyaret etti.

Vali Ekici, köy kahvehanesinde muhtar İsmet Cebeci'den bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti.



Vatandaşların isteklerini de dinleyen Ekici, devam eden projeler hakkında köy sakinlerini bilgilendirdi.

- Vali Ekici, kan bağışı çadırını ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesinde Türk Kızılay kan bağışı çadırını ziyaret etti.

Vali Ekici, bağış çadırını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Ekici, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ziyarette Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç'ta hazır bulundu.

- Kış şartlarına karşı tedbirler arttırıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kışın sert geçtiği kentte karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için tedbirlerin arttırıldığını belirtti.



Ekiplerin 179 köyde 24 saat esasına göre hizmet vereceklerini ifade eden Kuşoğlu, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini aktardı.







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