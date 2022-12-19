Kırklareli'nde kaybolan 80 küçükbaş jandarma ekiplerince bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde kaybolan 80 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.



Alınan bilgiye göre, 18 Aralık Pazar günü Hamitabat köyünde Zeki Akyol'a ait 80 küçükbaş hayvan bulundukları ağıldan kaçtı.



Hayvanların ağılda olmadığını fark eden Akyol durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri bölgede drone destekli arama çalışması başlattı.



Kayıp küçükbaş hayvanlar ormanlık alanda bulundu.



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