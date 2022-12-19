Kırklareli'nde kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aksoy, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde oy kullandı.
Aksoy, "Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Pankaj Nangia'nın "Yeni yıl neler getirecek?", "Spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarını seçti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan da "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini", "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.