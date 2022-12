Kırklareli'nde kooperatif kuran kadınlar yurt dışına açıldı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde girişimci kadınlar tarafından kurulan kooperatif bünyesinde hazırlanan ürünler yurt içi ve dışına satılıyor.

Valilik ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle ocak ayında 13 kadın girişimci tarafından kurulan Üreten Kadın Kooperatifinde gıda, sabun ve mum dışında kupa, tabak gibi seramik süs eşyaları ve deriden çanta, cüzdan, kemer üretiliyor.

Kadınlar, ürettikleri el işlemeli deri ürünleri e-ticaretle satış yaptıkları ABD, Hindistan ve Bulgaristan'a gönderiyor, diğer ürünleri de yurt içi pazarında satışa sunuyor.

- "Amacımız her kesimden kadınımızın ortak noktada buluşması"

Kırklareli Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Afacan, AA muhabirine, kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınların ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi.

İş hayatına atılamayan, içine kapanık ve öz güveni az olan kadınların kooperatif bünyesinde buluştuğunu ifade eden Afacan, kadınların her alanda başarılı olabileceklerini kısa sürede ispatladıklarını anlattı.

Kadınların bir yandan sosyalleşirken diğer yandan da aile ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Afacan, şöyle konuştu:

"Amacımız her kesimden kadınımızın ortak bir noktada buluşması sosyal ve ekonomik hayata birlikte katılmalarını sağlamaktır. Kuruluşumuzdan bugüne kadar yaklaşık bir yıl geçti, şu ana kadar 350 bin liralık ciro elde ettik. Ciromuzu gelecek yıllarda artırarak ve bünyemize daha fazla kadın katarak, daha çok kadının bu kardan faydalanmasını istiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin 81 ilinde Kırklareli'nde Üreten Kadın Kooperatifinin olduğunu, bu kooperatifin sadece kooperatif üyelerine değil her kesimdeki kadınlara dokunabildiğini tek çatı altında bütün kadınların toplanabildiğini ve her şeyi başarabildiğini göstermek. Kooperatif olarak 250-300 kadınının hayatına dokunuyoruz. Onların ürünlerinin piyasada bir karşılığının olması için çalışıyor ve bunu başarıyoruz."

- "Yaptığımız işlerden gurur duyuyoruz"

Kooperatif ortaklarından 57 yaşındaki Şükriye Ayar da bazı hayallerini gerçekleştirmek için kooperatife üye olduğunu belirtti.

Ayar, kooperatifte 13 arkadaşı ile seramik, gıda, deri ürünler ürettiklerini anlatarak, "Buradaki faaliyetler çok güzel. Güzel ürünler çıkarıyoruz. Bu ürünler bir bebek gibi bizim için. Çok heyecanlıyız. Yaptığımız işlerden gurur duyuyoruz. Umutluyuz, sevinçliyiz ve bir arada olmaktan mutluyuz. Hayallerimizi kooperatif ile gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ayar, üreterek kendilerini çok mutlu hissettiklerini sözlerine ekledi.

- Kooperatif ile ihracata başladılar

Deri üretimi atölyesinde çalışan kadınlardan Nilgün Zafer ise ürünlerin pazarlanmasında ve bilinirliliğinin artmasında kooperatif çatısı altında olmanın kendilerine büyük fayda sağladığını ifade etti.

Bundan sonraki hedeflerinin büyüyerek pazar payını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Zafer, "Bugüne kadar ABD, Bulgaristan ve Hindistan'a ürün satışlarımız oldu. Yeni dönemde e-ticaret üzerinden daha fazla büyümek. Kooperatifin en büyük avantajı öncelikle bize sosyalleşme konusunda çok katkı sağlıyor. Kendimize güvenimizin artmasını sağlıyor. Ürettiklerimizi satışa dönüştürmek ve maddi anlamda güç kazanmamızı sağlıyor. Kooperatif olmasaydı şu ankinden daha durağan bir hayatımız olurdu." ifadelerini kullandı.





