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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "güzel sanatlara hazırlık kursu" düzenlenecek.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, güzel sanatlara hazırlık kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Kursun 26 Aralık Pazartesi günü başlayacağı, 27 Mart 2023'de sona ereceği belirtilen açıklamada, kursta görsel sanatlar öğretmenliği, grafik tasarım, moda tasarım, çizgi film animasyon, seramik ve cam, geleneksel Türk el sanatları, resim, heykel bölümleri hakkında bilgiler verileceği kaydedildi.

Açıklamada, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Halk Eğitimi Merkezine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

- Berberlere mesleki yeterlilik belgesi verilecek

Kırklareli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

Oda Başkanı Kurtuluş Karakahya, yaptığı yazılı açıklamada, oda üyeleri ve çalışanlarına teorik ve pratik sınav yapılacağını bildirdi.

Sınavı başarıyla tamamlayan oda üyesi ve çalışanlarının Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu onaylı mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacağını aktaran Karakahya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim veren okul diploması, mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesi olmayan işverenler ve yanında çalışan elemanlarının 2023 yılında çalışmalarına izin verilmeyecek. Üyelerimiz sınavda başarılı olup mesleki yeterlilik belgesini alırsa ilerleyen zamanlarda Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ilgili bölümlerde açılacak sınavlarına girerek doğrudan ustalık belgesi alabileceklerdir."

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