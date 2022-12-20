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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Topçu Baba Dergahı, Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Vali Ekici eşi Filiz Ekici ile burada vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

Cemevinin en iyi şekilde hizmet edebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ekici, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- Vali Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kavakdere köyünü ziyaret etti.

Ekici, ziyarette köy muhtarı Sezai Çetin'den köy hakkında bilgi aldı.

Daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.









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