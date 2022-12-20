Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 92. yıl dönümü törenle kutlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Barış Ercan ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Ekici ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezine yürüdü.

Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde memleketin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Kırklareli'ne geldiğini söyledi.

Araştırmacı yazar Hasan Çalıkuşu da Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi hakkında sunum yaptı.

Program, öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesi ile sona erdi.

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