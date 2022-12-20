TBB Başkanı Sağkan, avukatlık asgari ücret tarifesini değerlendirdi:

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KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkin, "İlk defa nispi tarifede çok ciddi bir artışı hayata geçirdik, yeni bir basamak ekledik." dedi.

Kırklareli Baro Başkanlığının konferans salonunda avukat ve stajyer avukatlarla bir araya gelen Sağkan, her yıl yaklaşık 20 bin yeni avukatın göreve başladığını söyledi.

Sağkan, avukat sayılarının orantısız arttığını, Türkiye Barolar Birliği olarak bu artışın engellenmesi yönünde çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Göreve yaklaşık bir yıl önce başladığını ve bu süreçte güzel çalışmalara imza attıklarını anlatan Sağkan, "Barolarımızla birlikte çok anlamlı bir avukatlık ücret tarifesi hazırlığı yaptık ve bu tarifenin Bakanlık tarafından iade edilmeksizin, itiraz edilmeksizin onaylanmasını sağladık. İlk defa nispi tarifede çok ciddi bir artışı hayata geçirdik, yeni bir basamak ekledik." diye konuştu.

"Aynı zamanda kamu hazinesinden, mali hazinesinden çıkan dava tiplerine ilişkin artışları da hayata geçirdik" diyen Sağkan şunları kaydetti:

"Gerek beraat vekalet ücretlerinde gerekse idari yargıdaki duruşmalı ve duruşmasız işlere ait vekalet ücretlerinde bunu yaparken şunu gözlemledik; Türkiye Barolar Birliği ve barolar bir araya geldiklerinde o masaya örgütlü güçleriyle oturduklarında hak ettikleri kazanımları elde edebiliyorlar. Bir lütuf olarak bir hak talebimiz yok. Kimsenin avukatların gerçekten hakkı olan unsurları lütuf olarak sunmasını kabul etmeyiz. Örgütlü gücümüzle masada olmak zaten bize hak ettiğimiz kazanımları getirecektir. Yöntem tabii ki zor bir yöntem."

Toplantıda, TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Gökhan Bozkurt, Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız ile baro üyeleri, stajyer avukatlar ve üniversite öğrencileri yer aldı.

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