Kırklareli'nde servis otobüsüyle çarpışan panelvandaki 2 kişi yaralandı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 39 DN 039 plakalı otobüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 MA 0148 plakalı panelvan, Kızılcıkdere köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.