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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kış şartları dolayısıyla belirli beslenme odaklarına mama bırakıp, su kaplarını doldurdu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kış şartları dolayısıyla bakıma muhtaç ve beslenme sıkıntısı çeken sahipsiz hayvanlar için mama ve tedavi desteğine ara vermeden devam edildiği belirtildi.

Ekiplerin aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarları değerlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan, bakıma muhtaç ve beslenme sıkıntısı çeken sahipsiz hayvanlarımız için beslenme noktalarına mama bırakarak karınlarını doyurmaya yardımcı oluyoruz. İhbarlar doğrultusunda sorumluluk sahamızda acil müdahaleye ihtiyacı bulunan sahipsiz hayvanlarımıza hasta nakil aracımızla destek vermeye devam ediyoruz."

- Başarılı sporcudan ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, tenis şampiyonu Toprak Selçuk'u makamında kabul etti.

Türkiye Tenis Federasyonunca İstanbul'da gerçekleştirilen ulusal turnuvada birinci olan Selçuk'u tebrik eden Kesimoğlu, başarılarının devamını diledi.

Başarılı sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Kesimoğlu, sporun ve sporcuların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kesimoğlu, Selçuk'un Kırklareli'ne yaşattığı gurur ve mutluluk için çok teşekkür etti.

- Müftü Eviş, Gençlik Merkezi Projesi inşaat alanını gezdi

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Gençlik Merkezi Projesi kapsamında yapılan Hafızlık Kur'an Kursu ve lojman inşaat çalışmalarını inceledi.

Eviş, Üsküp Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile inşa edilen alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Dini hizmet alanlarının genişletildiğini ifade eden Eviş, destek veren herkese teşekkür etti.

- Seçim işleri istişare toplantısı

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca seçim işleri istişare toplantısı yapıldı.

İl Başkanı Alper Çiler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçe başkanları, il ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları katıldı.

Toplantıda, 2023 yılında yapılacak seçim hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Çiler, toplantıda, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

AK Parti olarak seçimlere her daim hazır olduklarını ifade eden Çiler, "Hedeflerimiz doğrultusunda durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu seçim herkes için çok daha önemli. Her şey yeni Kırklareli için, her şey yeni Türkiye için."

- "Istranca Güneşinde Olgunlaşan İnciler Projesi"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Istranca Güneşinde Olgunlaşan İnciler Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında kent merkezi ve Demirköy ilçesinde böğürtlen ve ahududu bahçesine sahip 10 kadın çiftçiye fidan dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen fidan dağıtımında 3 bin ahududu ve 6 bin böğürtlen fidanı kadın çiftçilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, burada yaptığı konuşmada, üzümsü meyvelerin Kırklareli topraklarına son derece uygun olduğunu söyledi.

Kentte üzümsü meyve üretimini arttırmak için mücadele ettiklerini ifade eden Aksoy, bu projede de kadın çiftçilerin önemli rol oynadığını kaydetti.

Üzümsü meyvelerin çiftçiler için iyi bir alternatif geçim kaynağı olabileceğini aktaran Aksoy, projenin diğer çiftçilere de örnek teşkil edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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