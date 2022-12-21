Kırklareli'nde bir haftada 238 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde son bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 238 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-16 Aralık tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 238 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.