Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aslancı, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.
Aslancı, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "çevre ve yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarına oy verdi.
Aslancı, çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik ettik etti.