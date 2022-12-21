KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanlığını ziyaret etti.
Vali Ekici, kooperatif başkanı Nedai Çelik'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kooperatif çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Ekici, özellikle köy ve kadın kooperatif sayısının artması gerektiğini kaydetti.
- Vali Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor.
Vali Ekici, plastik makine kalıp askı firmasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra personelle öğle yemeği yiyen Ekici, personelle sohbet etti.