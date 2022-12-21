KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ilık, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde oy kullandı.
Ilık, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "çevre ve yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale", "spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarını seçti.
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tiran da fotoğrafları inceleyerek, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "çevre ve yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.