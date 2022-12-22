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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde lise öğrencilerine çocuk hakları anlatıldı.

Kırklareli Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri, Şehit Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Komite üyeleri, lise öğrencilerine çocukların hak ve sorumluluklarını anlatırken, komite çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

- "Hoş geldin bebek" projesi

Pınarhisar Belediyesince "Hoş geldin bebek" projesi yürütülüyor.

Belediye ekipleri, proje kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim ediyor.

Anne ve babaların sevinçlerine ortak olduklarını aktaran Belediye Başkanı İhsan Talay, en güzel günlerine bir anı oluşturduklarını kaydetti.

Projenin devam edeceğini aktaran Talay, dünyaya yeni gelen bebekler için sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.

- Kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Lüleburgaz'da kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi ve kırsal ekonomik altyapıların desteklemeleri hakkında çiftçilere bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, konuşmasında, Kırklareli'nin tarım ve tarım sanayi kenti olduğunu belirtti.

Katma değeri yüksek üretime dayalı bir kırsal kalkınma modeliyle çiftçilere destek verdiklerini ifade eden Aksoy, "Şimdi üretme ve kırsaldan başlayarak kalkınma zamanı. Üreteceğiz, ürettikçe büyüyeceğiz, büyüdükçe güçleneceğiz." diye konuştu.

- Su ürünleri denetimi yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, beraberindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü denetim ekipleriyle perakende balık satış yerlerini denetledi.

Ekipler, işletmelerde satışa sunulan balıkların boyları ile depolarını kontrol etti.

Aksoy, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

- Vize araç filosunu güçlendiriyor

Vize Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, belediyeye hizmet araçlarına kazıcı yükleyici kepçe eklediklerini belirtti.

Kepçenin Türkiye Belediyeler Birliğince Vize Belediyesi'ne hibe edildiğini ifade eden Özalp, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet için araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Vize'nin geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Özalp, "Vizemize en iyi şekilde hizmet etmek ve ilçemiz ihtiyaçlarında kullanılması üzere hibe kepçe için Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum. Kepçemizin ilçemize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

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