KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü Başkanı
Şafak Yılmaz ile gönüllü gençleri makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Yeşilay gönüllüleri ile bir süre sohbet etti.
Bağımlılıkla ilgili mücadele eden gençlere teşekkür eden Ekici, gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
- Belediye Başkanı Işık, anaokulunu ziyaret etti
İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Limanköy İlköğretim Okulunu ziyaret etti.
Işık, bu yıl hizmete yeni açılan anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Öğrencilere hediyeler veren Işık, sınıf öğretmeninden bilgi aldı.
- İğneada Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, araç filolarına minibüs kazandırdıklarını bildirdi.
Işık, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, minibüs ile öğrencileri okullarına ücretsiz ulaştırılacaklarını söyledi.
Minibüsün beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Işık, araç filolarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.