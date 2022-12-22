Kırklareli'nde peynir üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yöresel lezzetleri arasında yer alan peynir üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kent merkezindeki peynirciler, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "spor", "haber" ile "çevre ve yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Peynirci Gökberk Çoban, "spor" kategorisinde Jose Hernandez'in "Başdöndüren hız", "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "çevre ve yaşam" kategorinde Joseph Prezioso'nun "Dalıp gitmek" fotoğraflarını oyladı.
Peynirci Burak Süzülmüş ise oyunu "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "çevre ve yaşam" kategorisinde ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğraflarından yana kullandı.
Süzülmüş, Anadolu Ajansının her yıl birbirinden güzel fotoğrafları vatandaşların beğenisine sunduğunu, oylama yaparken zorlandığını söyledi.