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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığınca "Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması" eğitimi verildi.

Eğitim, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Bir Ders Projesi kapsamında Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Şeker İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Eğitimde öğrencilere suçtan korunmaya yönelik bilgiler verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

- Trafik güvenliği eğitimi verildi

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ve Pehlivanköy ilçesine bağlı köylerde vatandaşlara "Alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmanın etkileri, sakıncaları hakkında trafik güvenliği" konusunda bilgiler verildi.

Eğitimde vatandaşlara alkol ve uyarıcı madde nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri izletildi.

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