KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, DSİ 112. Şube Müdürlüğünün çalışmalarını inceledi.
Vali Ekici, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
DSİ çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Ekici, yeni yılda da içme ve tarımsal sulama çalışmalarına ağırlık verileceğini kaydetti.
- Vali Ekici, din görevlileri ile bir araya geldi
Kırklareli Valisi Birol Ekici, din görevlileri ile bir araya geldi.
Ekici, İl Müftülüğü tarafından Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda İl Müftüsü Yusuf Eviş, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ekici, din görevlileri ile faaliyet ve çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.