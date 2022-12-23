Kırklareli'nde bariyere çarparak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bariyere çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

C.B. idaresindeki 59 AAR 426 plakalı hafif ticari araç, Kepirtepe mevkisinde demir bariyere çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan C.B. ve Ö.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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