Kırklareli'nde bir depodan çok miktarda inşaat malzemesi çalan zanlı tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir depodan inşaat malzemeleri ve ev eşyaları çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir depodan 250 metrekare kalıp tahtası, 300 metrekare parke, 600 teleskopik direk, 600 saç pano, asansör, 12 çelik kapı, 2 oturma grubu, 2 yatak odası takımı, 50 seramik malzemesi, 3 kamyon kereste ile 50 teneke ziftin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının İ.T. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama suçlarından sabıka kaydının olduğu belirlendi.

Zanlının çaldığı malzemeleri satın alan 2 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

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