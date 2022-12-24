Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Göç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Göç, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Göç, haber kategorisinde Wolfgang Schwa'nın "Savaşın yüzü", çevre ve yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" fotoğraflarını seçti.

AA ekibini çalışmalarından dolayı tebrik eden Göç, fotoğrafların çok güzel olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.