Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Göç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Göç, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.
Göç, haber kategorisinde Wolfgang Schwa'nın "Savaşın yüzü", çevre ve yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" fotoğraflarını seçti.
AA ekibini çalışmalarından dolayı tebrik eden Göç, fotoğrafların çok güzel olduğunu kaydetti.