Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine H.O.S'yi durdurdu.

Kimlik kontrolünün ardından üst araması yapan ekipler, şüphelinin cebinde poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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