KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu.
Ahmetler köyü yakınlarında ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevre güvenliği alarak incelemelerde bulundu.
Ekipler, hareketsiz yatan kişinin ilk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiğini tespit etti.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.