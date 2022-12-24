Kırklarelili şair vefatının 2. yılında anıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklarelili şair Alaaddin Soykan, vefatının 2. yılında anıldı.

Pınarhisar Kaymakamlığı ile Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Ay Vakti Genel Yayın Yönetmeni Şeref Akbaba, şair Alaaddin Soykan'ın hayatıyla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Soykan'ın şiirleri okundu.

Programa Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Pınarhisar Belediye Başkanvekili Yusuf Sezer, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Ali Mülayim, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.









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