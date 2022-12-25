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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da Kobi Gelişim Destek Programı 2022 yılı proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasınca gerçekleştirilen toplantıya, Kırklareli KOSGEB Müdürü Mahmut Özkaya katıldı.

Özkaya, toplantıda, küçük ve orta ölçekli imalatçı işletmelerin üretimde verimlilik arttırma veya üretim maliyetlerini düşürme, ürün kalitesinin artırılması, sürekliliğinin sağlanması, katma değerli üretim kapasitesi, ürün geliştirme kapasitesinin artırılması, ölçüm ve analiz altyapısının iyileştirilmesi konularında bilgi verdi.

Özkaya, daha sonra katılımcıların sorularını cevapladı.

- Aile okulu kursu sona erdi

Lüleburgaz'da aile okulu kursunu sona erdi.

Halk Eğitimi Merkezince İstiklal İlkokulu'nda gerçekleştirilen kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında açılan kursta velilere 44 saatlik aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler konularında eğitim verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, aile eğitimi kursların devam edeceğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yıl başlattığı Aile Okulu Projesi kapsamında önce velilerimize bu kursları vermek için öğretmenlerimize 3 kurs açıldı ve 137 öğretmenimiz kursta sertifika aldı. Bu öğretmenlerimiz ile velilerimize 41 kurs açıldı ve 875 velimiz bu kurslara katıldı." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, kursu tamamlayan velilere sertifikalarını teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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