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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlarına mama desteği verildi.

Belediye ekipleri, ilçede oluşturulan beslenme odaklarına su ve mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmede zorluk yaşayan sahipsiz hayvanlarına mama desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Her canlının yaşam hakkının olduğu aktarılan açıklamada, sokak hayvanlarını hiçbir zaman unutulmadığı kaydedildi.

- Stajyer avukatlara eğitim verildi

Kırklareli'nde "İdare Hukukunda İptal ve Tam Yargı Davaları ve Yürütmenin Durdurulması" eğitimi yapıldı.

Kırklareli Baro Başkanlığınca, baro konferans salonunda stajyer avukatlara yönelik gerçekleştirilen eğitime İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehreddin Aslan, Staj Yürütme Kurulu Başkanı Avukat Okan Mutlu, Baro Başkanı Turgay Hınız ve stajyer avukatlar katıldı.

Aslan, eğitimde idare hukukunda iptal ve tam yargı davaları hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından Aslan'a plaket verildi.

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