Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde sabah namazını kılınıp, dua edildi.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Yasin-i Şerif okuyarak tesbihat yaptı, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Eviş, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her pazar gününde düzenlediklerini belirterek, vatandaşlara bir araya geldiklerini kaydetti.

Güne vatandaşlarla bir arada başladıklarını ifade eden Eviş, "Bir hadise göre sabah namazının insan oğlunun şahidi olduğu yer alıyor. Sabah namazı, namazların en hayırlısıdır. Derin bir uykudan uyanıştır. Her hafta güne farklı camilerde sabah namazı buluşması etkinliklerimizle başlıyoruz. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Camiye gelen vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı Kırklareli Şubesince çorba ikram edildi.

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