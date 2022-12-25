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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı hatları tamamlanan Camikebir mahallesinde yol yapım çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Talay, yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarından dolayı tahrip olan bölgelerde yol çalışmasında bulunduklarını kaydetti.

İlçede yol yapım çalışmalarını gelecek yıl nisan ayında bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Talay, "Yollarımızı da Pınarhisarımıza yakışır modern ve konforlu bir hale getireceğiz. Her geçen gün büyüyen gelişen Pınarhisarımız için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz." diye konuştu.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesinin Boztaş, Vize ilçesinin Hasbuğa köyü ile ilçenin Devlet Mahallesi'ne 26 Aralık Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hasbuğa ve Boztaş köylerinde 09.00-18.00, Devlet Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

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