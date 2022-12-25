Vize'de çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde "Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Vize Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi müracaatlarının devam ettiğini belirtti.

Program kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının destekleneceğini ifade eden Aksoy, hibeye esas proje tutarının KDV hariç yüzde 50'sinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirtti.

Çiftçilere 64 farklı makine ekipman desteği sunduğunu aktaran Aksoy, konuşmasında şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz makine ekipman yüzde 50 hibe desteği başvurularında 'A' iş planı için 5 bin ile 500 bin arası bütçe içeren başvuru yapması gerekiyor. Başvuru şartları arasında yatırım yerinin köy, belde ve kırsal mahallelerde nüfusunun 20 binden az olan yerleşim yerlerinde olması, başvuru sahibi kişilerin son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Tarım ve Orman Bakanlığımız sistemlerine kayıtlı olması şartı var. Ayrıca her makine için belirlenmiş kendine ait arazi varlığının olması şartı aranıyor. Başvurular 20 Ocak 2023 tarihine kadar online olarak Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden yapılabiliyor. Tarım ve tarım sanayi kenti Kırklarelimizi katma değeri yüksek üretime dayalı bir kırsal kalkınma modeliyle devletimizin verdiği destekler ile dönüştürmeye çalışıyoruz. Şimdi üretme ve kırsaldan başlayarak kalkınma zamanı. Üreteceğiz, ürettikçe büyüyeceğiz, büyüdükçe güçleneceğiz."

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