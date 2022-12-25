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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırklareli'nde konuştu:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırklareli'nde konuştu:

KIRKLARELİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masanın kendisine güven vermediğini söyledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki parkta partililerle bir araya gelen İnce, altılı masayı eleştirerek hiçbir konuda anlaşamadıklarını belirtti.

İnce, "Libya tezkeresinde, İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyorlar. Habire birbirlerine laf söylüyorlar, bir aday belirleyemiyorlar. El altından yardımcılarıyla birbirlerine laf söylüyorlar. Bunlar mı memleketi yönetecek? Altılı masa güven vermiyor bana, güven vermiyor." diye konuştu.

Hiçbir ittifakta yer almadığını dile getiren İnce, tek başına iktidar olma hedefiyle yollara düştüğünü kaydetti.

Her siyasi partinin bir defosunun olduğunu ileri süren İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakın iktidarda olanlar, altılı masada olanlar, her birinin bir defosu var. Kiminin PKK defosu var, kiminin FETÖ defosu var, kiminin Said Nursi defosu var, kiminin Şeyh Said defosu var, kiminin yolsuzluk defosu var, kiminin sığınmacılar defosu var. Hepsinin bir defosu var, hepsinin. Kiminin dokunulmazlıklar defosu var. Bunların içinde demokrasi sicili en temiz adam benim. Bir tane kırığım yok benim geçmişte. Bakın geçmişime, bakın var mı? Bir PKK bağlantısı var mı? Bir FETÖ bağlantısı yok. Var mı bir yolsuzluk bağlantısı? Yok. Var mı bir Atatürk düşmanlığı? Yok. Bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi laikliği savunamıyor, hiçbirisi.

Bizim partimizde Atatürk'ü kimse tartışamaz, hiç kimse. Tartışıyorsan başka partiye gideceksin. Atatürkçülerin oyunu istiyorum. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Hazine yardımı yok, belediye yok, müteahhit yok. Bir gönüllüler ordusuyla, kıytırık bir tane otobüsle... O otobüsün içerisinde yaşıyorum ama ben buna inanıyorum, bunu geçmişte Ecevit başardı. Bindi bir minibüse Türkiye'yi dolaştı. Gülüyorduk biz Ecevit'e, hatırlıyorsunuz değil mi? Ama başardı. Ben de başaracağım Allah’ın izniyle, buna inanıyorum. Hepinizi Memleket Partisine davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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