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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Dijital oyun geliştirme" eğitimi verildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel Topluluk Merkezi İstasyonu tarafından yapılan eğitime, Kırklareli Üniversitesi yazılım mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Genç İstihdamı Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere oyun tasarlama ve geliştirme hakkında bilgiler verildi.

- Türk halk müziği konseri düzenlendi

Kırklareli Üniversitesince Türk halk müziği konseri yapıldı.

Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kültür merkezinde gerçekleştirilen konsere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, Genel Sekreter Ahmet Şimşek ile fakülte dekanları ile akademik personel katıldı.

İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Uğur Alkan şefliğinde verilen konserde akademik personelden oluşan koro, eserleri seslendirdi.

Konserin ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

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