Dezavantajlı çocuklar, spor yaparak suç ve suç ortamından korunuyor

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KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nde çoğunluğu Roman vatandaşlardan oluşan dezavantajlı çocuklar, suç ve suç ortamından halter kursuyla korunuyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Mutlu Kentin Umutları" Projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde, dezavantajlı çocuklara yönelik halter kursu açıldı.

Projeye dahil edilen 25 ortaokul ve lise öğrencisi, Ayşenur Taşbakan Spor Salonu'nda her gün polis ekipleri nezaretinde antrenman yapıyor.

Bir yandan çocuklar spora teşvik edilirken, diğer yandan da sağlıklı ve suçtan uzak bireylerin yetişmesi sağlanıyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Komiseri Öznur İzidoğru, AA muhabirine, güvenli yaşamın oluşması için toplumla iç içe proaktif bir anlayışla görev yaptıklarını söyledi.

Bütün faaliyetlerin merkezinde insan olduğunu ifade eden İzidoğru, gerçekleştirdikleri faaliyetler ile bireylerin gönüllü katılımlarını sağlayıp, toplumun fertlerinin bire bir yanında olarak değişim süreçlerini, gelişimlerini takip ettiklerini kaydetti.

ÇOGEP Programı kapsamında Mutlu Kentin Umutları Projesi hazırladıklarını dile getiren İzidoğru, "Bu proje içerisinde çeşitli faaliyetler yer alıyor. Bunlardan en önemlisi, şüphesiz bizim en önem verdiğimiz sportif faaliyetlerden Gençlik Spor il Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz halter kursu." dedi.

Halter kursuna Tevfik Fikret Ortaokulundan 14 öğrenci ile başladıklarını aktaran İzidoğru, şöyle devam etti:

"Halter kursuyla çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak, onları spora yönlendirerek bulundukları olumsuz koşullardan, sosyal çevrenin onlara sunduğu suç ve suç ortamlarından uzak kalmalarını sağlamak ve günümüzde güncel bir sorun olan teknoloji bağımlılığına karşı da onları uzaklaştırmayı amaçlıyoruz.

Sporla gençler belirli bir yerlere geliyor ve sağlıklı bireyler olarak yetişiyorlar. Halter sporunun belirli bir saat ve belirli bir düzende yapılması gerekiyor. Bu yüzden de çocuklar bu düzene uydukları zaman bunu güncel hayatlarına da yansıtıyorlar ve hayatlarında da aslında düzenli bir yaşama geçiyorlar. Bu yüzden biz de polis olarak onların yanındayız her daim. Onları her anlamda geliştirmeye çalıyoruz ve faaliyetlerimize de devam ediyoruz."

- "Naim Süleymanoğlu gibi olmak istiyorum"

Kursa katılan 14 yaşındaki Aytaç Girencis, spor yapma hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hayallerinin peşinde koştuğunu ifade eden Girencis, halter yarışmalarına katılmak istediğini anlattı.

Ailesinin de spor konusunda kendisine çok destek olduğunu belirten Girencis, "Evde ailem kursta polis abilerimiz bize çok destek veriyor. Burada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Eve gittiğimde de çok çalışıyorum. Halteri çok sevdim. Naim Süleymanoğlu gibi olmak istiyorum." diye konuştu.

- "Spor sayesinde çok azimli oldum"

Lise öğrencisi 15 yaşındaki Sevginur Sekmen, halter sporuyla kursta tanıştığını belirtti.

Kursa katıldıktan sonra haltere ilgi duyduğunu vurgulayan Sekmen, "Buraya geldikten sonra kendimi buraya ait hissettim. Buradan çıkınca kendimi çok enerjik hissediyorum. Ben daha önce azimli değildim, bu spor sayesinde çok azimli oldum. Çalışma disiplinine uyuyorum, saati saatine geliyorum." dedi.

12 yaşındaki Mercan Kaba da polislerle birlikte spor yaparken kendini güvende hissettiğini, çok çalışarak kendini geliştirmek istediğini vurguladı.

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