Kırklareli'nde köy çocuklarına gezici kütüphane ile kitap sevgisi aşılanıyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Kırklareli İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphane otobüsüyle köy çocuklarına kitap sevgisi aşılanıyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, taşımalı sistemle 5 köyden 54 öğrencinin eğitim gördüğü Kayalı Köyü İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan gezici kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

Vali Ekici, burada yaptığı konuşmada, bugünün öğrencileri ile gelecekte gurur duyacaklarını söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Ekici, "En güzel çiçekler sarp kayalıklarda açar, hepiniz bir çiçeksiniz ve geleceğimizin teminatısınız. Çok uzun değil, göz açıp kapayıncaya kadar yerimizi sizlere bırakacağız. Geleceğin valileri, öğretmenleri, mühendisleri avukatları sizler olacaksınız, sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitimde çağın gereklerini öğrencilerin hizmetine sunduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Artık akıllı tahtalarımız var. Dünyanın en iyi imkanlarına sahibiz. 'Falanca ülkede varmış, filanca ülkede gezici kütüphaneler varmış' diye konuştuğumuz, yıllarca hayalini kurduğumuz otobüs işte karşımızda. İçi bilgi dolu, kitaplar dolu. Hayallerimiz dolu, umutlarımızla dolu, çok güzel kitaplar var. Bunları okuyarak kendinizi geleceği hazırlayacaksınız. Bunun mutluluğunu yaşıyorum."

İlk ayetin "Oku" olduğunu anımsatan Ekici, bu nedenle herkesin okuması gerektiğini vurguladı.

Ekici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar en çok kitap okuyan öğrenciye bir günlüğüne temsili olarak makamını bırakacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Müdürü Şen de gezici kütüphanenin kırsalda yaşayan tüm öğrencilere hizmet edeceğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan ise kentteki tüm okullara kütüphane kazandırdıklarını söyledi.

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