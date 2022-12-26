Kırklareli'nde bir evde 1550 litre sahte içki ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 1550 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deveçatağı köyünde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda V.A'nın evinde 1550 litre sahte içki, 6 fermente düzeneği ile 204 boş şişe ele geçirildi.

V.A. gözaltına alındı.

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