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Kırklareli'nde bir evde 1550 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Kırklareli'nde bir evde 1550 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 1550 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deveçatağı köyünde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda V.A'nın evinde 1550 litre sahte içki, 6 fermente düzeneği ile 204 boş şişe ele geçirildi.

V.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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