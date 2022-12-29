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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gece, gündüz demeden hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Akyüz de, Ilık'a çalışmalarında başarılar diledi.

- Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 2 Ocak- 17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklama kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

- Tarımsal Kuraklık Komisyonu toplandı

Kırklareli'nde Tarımsal Kuraklık Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almanın, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmenin ve doğal kaynakları verimli kullanmanın artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanların görüşleri alındı.

- "Göç" temalı resim sergisi açıldı

Lüleburgaz ilçesinde "Göç" temalı resim sergisi açıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Başkan Vekili Kemal Pektaş, Lüleburgaz Yıldızları Spor Akademisinde düzenlenen programda, sanatın hem insanın yaratıcı yönünü biçimlendirdiğini hem de onun toplumsal varlığının bir parçasını oluşturduğunu söyledi.

Resim yarışmasında dereceye giren sanatçıları tebrik eden Pektaş, belediye olarak bu tür sanat etkinliklerine önem verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Sergi 8 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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