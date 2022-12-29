EYT düzenlemesi Trakya'da sevinçle karşılandı

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KIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaş şartının olmayacağını açıklamasının ardından Trakya'daki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.

Kırklareli SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, buradaki görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı.

Görevlilerden bilgi alan kent sakinlerinden Cafer Atakan, EYT düzenlemesinin kendisini ve ailesini çok sevindirdiğini söyledi.

Uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini belirten Atakan, "Her şey için teşekkür ederiz. Eşimle geldik çok mutluyuz. Akşam çok rahat uyuduk." dedi.

Cevdet Kahraman, uzun zamandır hayalini kurduğu emeklilik için başvuru hazırlığı yaptığını ifade etti.

- Tekirdağ ve Edirne

Tekirdağ SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. EYT düzenlemesinde merak ettikleri konular hakkında görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, eksiklerini tamamlamak için hazırlık yaptı.

Emek Akbaş, AA muhabirine, düzenlemeyi çok uzun süredir beklediğini belirterek, "Bu sevinci yaşattığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu düzenlemeyi hep bekliyorduk. Çok sevinçliyiz. Düzenlemeden faydalanabilecek miyiz diye bilgi aldık. 5-6 senedir bu düzenlemeyi bekliyordum. Ailece hep sabırla bekledik." dedi.

Edirne SGK İl Müdürlüğü önünde de yoğunluk oluştu.

Kuruma gelerek düzenleme hakkında bilgi alan Hacı Cürebal, uzun süredir EYT düzenlemesini beklediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından mutlu olduk. Bugün eksik pirim günlerimizi tamamlamak için buraya geldik." dedi.

Ümit Ülger ise 1990 yılından bu yana çalışma hayatında olduğunu söyledi.

Uzun süredir EYT düzenlemesini beklediğini aktaran Ülger, "Eksik pirim gün sayılarımı öğrenip tamamlamak için geldim. 2023'te inşallah hayatıma emekli olarak devam ederim." diye konuştu.





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