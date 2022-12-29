Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranması bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine durdukları N.U'nun çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, ardından cezaevine gönderildi.





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