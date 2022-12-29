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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde, ürünlerin fiyatlarını inceledi.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerin hassasiyet içerisinde devam edeceği belirtildi.

- Hatim programı düzenlendi

Kırklareli'nde hatim programı gerçekleştirildi.

Kırklareli Müftülüğünce Kocahıdır köyü Kur'an kursunda gerçekleştirilen programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Şube Müdürü Abdullah Mangır ile kurs öğrencileri katıldı.

Eviş, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin "oku" ile başladığını belirtti.

Her Müslümanın Kur'an okuyabilmesi gerektiğini ifade eden Eviş, kurs öğrencilerinin de büyük bir başarı göstererek kısa sürede okumayı öğrendiğini kaydetti.

Daha sonra programda dua edildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Düzova, Demirköy ilçesinin Boztaş, Pınarhisar ilçesinin ise Tozaklı, Cevizköy, Sütlüce ve Doğanca köylerine 30 Aralık Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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