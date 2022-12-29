Kırklareli'nde asayiş uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde asayiş uygulamasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler, uygulamada üst araması ve araçlarda arama yaptı, Genel Bilgi Sistemi (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.

Şüpheli E.B, A.M, İ.K ve E.V'nin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 10 neurontin ilaç, av tüfeği, tabanca, 23,36 gram metamfetamin, 2,20 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden A.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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