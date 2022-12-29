Kırklareli'nde aranan 21 hükümlü yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında yakalanan 21 hükümlü, sevk edildiği adliyede savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer hükümlülerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.