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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ağaca çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Ersoy idaresindeki 39 SZ 027 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 4 yaşındaki Tacettin Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Reyhan Ersoy yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi hastane morguna götürüldü.

Öte yandan ekipler kazada araçtan etrafa savrulan başka yaralı olması ihtimaline karşı bölgede bir süre arama yaptı.

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