KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu meydan ve caddelerde tedbirlerini arttırdı.
Ekipler, esnafı ziyaret ederek sahte para uyarısında bulundu. Ekipler, vatandaşlara da broşür dağıttı.
- Klavye teknikleri kursu açıldı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Mutlu Kentin Umutları Projesi kapsamında "klavye teknikleri kursu" açıldı.
Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan kursa 15 öğrenci başvurdu.
Kursta eğitimler devam ediyor.