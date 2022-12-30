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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu meydan ve caddelerde tedbirlerini arttırdı.

Ekipler, esnafı ziyaret ederek sahte para uyarısında bulundu. Ekipler, vatandaşlara da broşür dağıttı.

- Klavye teknikleri kursu açıldı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Mutlu Kentin Umutları Projesi kapsamında "klavye teknikleri kursu" açıldı.

Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan kursa 15 öğrenci başvurdu.

Kursta eğitimler devam ediyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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