Trakya'daki SGK müdürlüklerinde EYT'lilerin yoğunluğu sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaş şartının olmayacağını açıklamasının ardından Trakya'daki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk devam ediyor.

Kırklareli SGK İl Müdürlüğüne gelenler buradaki görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı.

Kent sakinlerinden Tuğrul Us, AA muhabirine, EYT düzenlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Düzenlemeden dolayı ailesinin de sevinç yaşadığını aktaran Us, "Hiç tahmin etmiyordum böyle olacağını. Yıllardır sigorta ödedim, 1996 girişliyim, 6 bin 350 gün primim var. Heyecanlandım, çok heyecanlandım. Hayal bile edemezdik 58-60 yaşı bekliyordum. Herkesten Allah razı olsun. Vatana, millete, herkese hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- Edirne ve Tekirdağ

Edirne SGK İl Müdürlüğü önünde de yoğunluk oluştu. Askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, kuruma başvuruda bulundu.

SGK İl Müdürlüğü önünde bekleyenlerden Ali Akdemir, EYT düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni yılla birlikte emekliliğe ilk adımı atıyoruz. Her şey hayırlı olur inşallah. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Tekirdağ SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar da EYT düzenlemesinde merak ettikleri konular hakkında görevlilerden bilgi aldı, askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yaptı.





















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