Lüleburgaz'da "engelli park işgal denetimi" yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da engelli park işgalinde bulunan 10 araca cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, engelli park işgal denetiminde bulundu.

İlçede engelliler için ayrılan araç park yerlerini denetleyen ekipler, park halindeki araçların sorgulamalarını gerçekleştirdi.

Denetimlerde engelli olmamasına rağmen işgalde bulunan 10 araca toplam 3 bin 920 lira ceza uygulandı.

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