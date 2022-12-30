Trakya'dan kasım ayında 297 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da kasım ayında 297 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Edirne'de ihracat, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 8,1 milyon dolar, ithalat yüzde 517 artarak 13,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ihracat, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 256,4 milyon dolar, ithalat da yüzde 10 azalarak 209 milyon dolar oldu.

Kırklareli'nde ise ihracat kasım ayında yüzde 67,5 artarak 32,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40,6 azalarak 17,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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