Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırklareli'nde turizm temsilcileriyle buluştu:

KIRKLARELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "100 milyar dolarların üzerinde bir turizm gelirini ülkemize getirmekte hiçbir engel yok. Bu da 85 milyon insanımızın yaşam refahına, yaşam kalitesine, yaşam konforunun daha üst düzeylere çıkmasına önemli bir katkı demektir." dedi.

Alpaslan, Halk Eğitim Merkezi'nde sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Turizm Paydaşları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, turizmin en az 50 sektörü etkileyen stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Bir ülkede istihdam başta olmak üzere cari açığın kapatılmasında turizmin önemine vurgu yapan Alpaslan, her sektörün olduğu gibi turizm sektörünün de salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Alpaslan, Türkiye'nin her bölgesinde turizmin 12 ay canlı tutulması için çalıştıklarını vurgulayarak, "20 yıllık AK Parti iktidarında turizm büyümeye devam etmiş ve bugün dünyanın en iddialı ülkelerinden olmamız sağlanmıştır. Kırklareli ölçeğinde de bunu görüyorsunuz, turizm çok hassas bir sektör. Kendisi dışındaki her etkenden olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 2019'da turizm alanında tarihinin en büyük gelirini elde ettiğine dikkati çeken Alpaslan, şöyle devam etti:

"Dünyada turizmde en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü pandeminin etkilerinden dolayı turizmin eski seviyesini ancak 2023 yılı ve sonraki yıllarda sağlayabileceğini öngörüyordu. Ama biz Türkiye olarak 2022 yılında, 37 milyar doların çok üzerine çıkarak inşallah bu sene 46 milyar doların üzerinde kapatacağız ki en büyük rakama ulaşmış olacağız."

Türkiye'de çok büyük bir turizm sektörünün olduğuna işaret eden Alpaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye turizm açısından kopyalanamaz. Dünyadaki rakipleri arasında çok önemli üstünlükleri olan, çok büyük potansiyele sahip. 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirmiş bir sektör var. Artık uluslararası alanda da bu yatırımı gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahip. Bütün bu imkanlar çerçevesinde biz turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden birisi olmaya adayız. Bugünlerde ilk 5'ler içerisindeyiz, yarın da ilk 3 ve daha ön sıralara geçmemiz için önümüzde hiçbir engel yok. 100 milyar dolarların üzerinde bir turizm gelirini ülkemize getirmekte hiçbir engel yok. Bu da 85 milyon insanımızın yaşam refahına, yaşam kalitesine, yaşam konforunun daha üst düzeylere çıkmasına önemli bir katkı demektir."

Kırklareli'nin çok güzel doğası ve tarihinin olduğunu anlatan Alpaslan, bu güzelliklerin doğru şekilde tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'in de konuşma yaptığı program, daha sonra basına kapalı devam etti.

Ardından Kırklareli Valiliğini de ziyaret eden Alpaslan, Vali Ekici'den kent hakkında bilgi aldı.

Valilik makamında Alpaslan ile Ekici, Babaeski ilçesinde yapımına devam edilen Sarı Saltuk Kültür Evi için mali destek verilmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

Alpaslan, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce çıkarılan Trakya'nın ilk jeotermal su kaynağının olduğu bölgede, özel bir şirket tarafından yapılan yatırımı da inceledi.



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